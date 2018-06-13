Закон об антикоррупционном суде на Украине вступит в силу в четверг

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Закон о создании на Украине Высшего антикоррупционного суда, принятия которого требовал МВФ, опубликован в среду в парламентской газете "Голос Украины" и вступит в силу в четверг.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме подпункта 3 пункта 2 настоящего раздела, который вступает в силу со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда", — говорится в заключительных и переходных положениях данного закона.

Таким образом, в целом закон вступит в силу в четверг, 14 июня, но отдельные его положения — с началом работы суда, который, как рассчитывают украинские власти, начнет функционировать до конца этого года.

Верховная рада в минувший четверг приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что в законе о создании антикоррупционного суда есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести отбор.