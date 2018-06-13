Лидер движения "Талибан"* в Афганистане призвал США к прямому диалогу

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лидер радикального движения "Талибан"* в Афганистане Мулави Хайбатулла Ахундзада заявил, что если США считают возможным мирное урегулирование ситуации в стране, они должны это делать посредством прямого диалога, сообщает телеканал Tolo News.
Ахундзада добавил, что единственный путь для спасения Афганистана заключается в том, чтобы все иностранные войска, в том числе США, покинули страну.
Ранее сообщалось, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.
Однако позднее стало известно о том, что боевики радикального движения "Талибан"* провели скоординированную атаку в провинции Газни на юго-востоке Афганистана, в первый день перемирия. Движение "Талибан"* не прокомментировало это нападение.
* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.