Лавров надеется, что США и КНДР согласуют параметры денуклеаризации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что у США и КНДР хватит терпения, чтобы согласовать параметры денуклеаризации, но это потребует много времени.

"Документ, который был подписан, носит явно рамочный характер, и чтобы согласовать детали, тем более детали, относящиеся к сложнейшей проблеме, связанной с ядерным потенциалом, потребуется, конечно, очень много времени. Я надеюсь, что у переговорщиков хватит терпения на это", — заявил министр.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.