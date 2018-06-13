Лавров прокомментировал итоги встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Дальнейшему наращиванию правильного темпа корейского урегулирования поспособствует объявление США о прекращении военных маневров в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Накануне в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров США и КНДР, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. При этом глава США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР.