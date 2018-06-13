Глава МИД Греции пригласил Лаврова в Афины

МИД Греции Никос Кодзиас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 13 июня 2018

МИД Греции Никос Кодзиас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 13 июня 2018

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Греции Никос Кодзиас пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить Афины в сентябре, чтобы подготовить визит греческого премьера в Россию.

"Также я подтвердил свое приглашение господину министру посетить в сентябре Афины с целью подготовки визита премьер-министра нашей страны в дальнейшем", — заявил Кодзиас в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Министр иностранных дел России принял приглашение.