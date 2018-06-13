Лавров надеется на поддержку нового названия Македонии Афинами и Скопье

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что договоренность о новом названии Македонии будет отвечать интересам Афин и Скопье и будет поддержана населением двух стран.

"Мы всегда подчеркивали, что выступаем за нахождение договоренности по этой проблеме без вмешательства извне, без установления каких-то искусственно созданных условий и говорили, что поддержим то решение, которое будет отвечать интересам Греции и Македонии и которое будет опираться на широкое общественную поддержку. Я надеюсь, что объявленная вчера договоренность будет именно такой", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

В свою очередь министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас отметил, что внешняя политика Греции активная, демократичная и многоплановая. По его словам, на этих условиях правительство Греции решило эту проблему, чтобы прекратились споры вокруг названия Македонии.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев ранее сообщил о достижении с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики.

По словам Заева, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония, после того как правительства двух стран подпишут договор, который ратифицируют парламенты и переименование осенью утвердят македонские граждане на референдуме. Он также уточнил, что потребуется внести поправки в конституцию страны.