Замглавы администрации Порошенко заподозрили в незаконном обогащении

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит досудебное расследование в уголовном деле о возможном незаконном обогащении заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова, сообщает в среду интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на НАБУ.

"Начиная с 15 февраля 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы администрации президента Украины", — рассказали изданию в НАБУ.

По данным издания, речь идет об Алексее Филатове.

"Все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по данному факту, о чем заявители уведомляются письменно", — добавили в бюро.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Филатов не указал в своей декларации юридическую компанию AEQUO своей гражданской жены; фирма после назначения Филатова в администрацию президента получила ряд выгодных контрактов.