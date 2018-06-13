МИД Италии вызвал посла Франции из-за критики ситуации с судном мигрантов

РИМ, 13 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Глава итальянского МИД Энцо Моаверо в среду утром вызвал посла Франции в связи с заявлениями французской стороны относительно ситуации вокруг судна Aquarius, сообщает внешнеполитическое ведомство Италии.

На борту судна в международных водах Средиземного моря находятся свыше 600 мигрантов. Власти Италии распорядились закрыть свои порты для Aquarius, предложив принять его Мальте. Однако островное государство заявило, что не имеет отношения к ситуации с Aquarius и также отказалось давать ему причал. В итоге судно согласилась принять Испания.

Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италию "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в "цинизме и безответственности" из-за ее отказа принять судно.

В ответ на французскую критику итальянское правительство заявило, что не собирается принимать "лицемерные уроки из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".

На помощь Aquarius во вторник были отправлены два корабля ВМС и береговой охраны Италии, которые начали размещать на своем борту 500 мигрантов из находившихся на Aquarius. Ожидается, что три судна достигнут Валенсии за четыре дня. Кроме того, утром во вторник находящимся на борту были доставлены продовольствие и предметы первой необходимости.