Новый глава МИД Армении провел встречу представителями ОБСЕ по Карабаху

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (512)

ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился в Ереване с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, сообщили в среду в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Это первая встреча Мнацаканяна в качестве главы МИД Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Мнацаканян высоко оценил миссию сопредседателей Минской группы ОБСЕ и придал важность их визиту в Ереван, который позволяет наладить первые непосредственные контакты после формирования нового правительства Армении", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

По данным пресс-службы, министр подтвердил приверженность Армении исключительно мирному решению карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>