Украинские националисты устроили скандал из-за объявлений на русском

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украинские националисты устроили скандал в общежитии одного из вузов в Киеве из-за объявлений на русском языке. Об этом сообщается на странице праворадикальной организации С14 в Facebook.

Националисты приехали в общежитие после жалоб одной из студенток на коменданта, которая вместо того, чтобы убрать листовки, якобы посоветовала ей "идти учить русский".

"Этот инцидент — неуважение к украинскому языку и грубое нарушение постановления о том, что объявления в учебных заведениях должны быть на государственном языке", — говорится в сообщении С14.

По утверждению радикалов, они приехали в общежитие, чтобы поговорить с сотрудниками, и "исправили ситуацию", пригрозив "испортить им жизнь".

Ранее в Киеве разгорелся скандал из-за жалобы украинской писательницы Ларисы Ницой, которая возмутилась тем, что сотрудники одного из управлений СБУ говорят между собой по-русски. Она обнаружила, что на государственном языке сотрудники спецслужбы общаются только с посетителями.