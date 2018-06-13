ООН и МККК призвали защищать мирных жителей после наступления на Ходейду

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Представители ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) призвали все стороны конфликта в Йемене защищать мирных жителей в связи с началом наступления на Ходейду, сообщает агентство Рейтер.

В среду войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке авиации арабской коалиции после многомесячной подготовки начали наступление на Ходейду, которая имеет стратегически важное положение как порт на Красном море.

Ходейда, по заявлениям сторонников йеменского правительства и арабской коалиции, является основным источником поставок оружия повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситам). Вблизи располагается также важный для мирового судоходства Баб-эль-Мандебский пролив. В последние дни ситуация вокруг порта стала напряженной.

"В соответствии с международным гуманитарным правом стороны конфликта должны делать все возможное для защиты мирных жителей и обеспечения им доступа к помощи, необходимой для выживания", — заявила гуманитарный координатор ООН в Йемене Лиз Гранде.

Официальный представитель МККК Мари-Клэр Фегали предупредила, что последние события могут "обострить уже катастрофическую гуманитарную ситуацию в Йемене".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.