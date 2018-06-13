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В Кремле оценили саммит США и КНДР

Сюжет:
Саммит США и КНДР (332)
11:0113.06.2018
(обновлено: 11:16 13.06.2018)
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© AFP 2018 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в СингапуреПрезидент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре
© AFP 2018 / Saul Loeb

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре отодвигает ситуацию от критической точки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Anthony Wallace, pool
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Он добавил, что результаты еще предстоит анализировать, но сам факт непосредственного диалога можно только приветствовать. "Безусловно, подобные встречи, какими бы ни были результаты, способствуют разрядке напряженности на полуострове, отодвигают ситуацию от критической точки, в которой она находилась буквально еще несколько месяцев тому назад. Это тоже не может не вызывать удовлетворение", — сказал Песков.

При этом он отметил, что в таких "сложных историях" надеяться на решение застарелого комплекса проблем в одночасье было бы неверным.

Политик также подчеркнул, что саммит подтверждает правоту российской стороны и Владимира Путина, который говорил, что нет альтернативы дипломатическим методам урегулирования проблемы Корейского полуострова, а единственно возможный путь — это путь прямого диалога.

Саммит в Сингапуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Susan Walsh, pool
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В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В то же время в соглашении отсутствует требование полного, необратимого и гарантированного отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, Трамп принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР, в свою очередь, тот согласился приехать в Соединенные Штаты.

На высшем уровне: встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
© AP Photo / Evan VucciВстреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.
© REUTERS / Anthony Wallace, poolПо итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Anthony Wallace, pool
По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.
© REUTERS / YONHAPТрампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.Трансляция встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в магазине электроники в Сеуле, Южная Корея. 12 июня 2018
© REUTERS / YONHAP
Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.
© AP Photo / Saul LoebВ итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Saul Loeb
В итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
© AFP 2018 / Saul LoebНа фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
© AP Photo / Evan VucciВо время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
© AFP 2018 / Ed JonesВ свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".Жители Пхеньяна читают свежие выпуски газет, посвященные встречи лидеров КНДР и США. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Ed Jones
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
© REUTERS / The Straits Times / Kevin LimИз подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на балконе отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim
Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / The Straits Times / Kevin Lim
"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
© REUTERS / Mike BlakeПервый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".Трансляция встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в торговом центре в Лос-Анджелесе, США. 12 июня 2018
© REUTERS / Mike Blake
Первый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".
© REUTERS / Jonathan Ernst"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.
© AP Photo / Susan Walsh, poolПроцесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.
© AFP 2018 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.
© AFP 2018 / Saul LoebТакже американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп после подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
Также американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.
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