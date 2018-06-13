В Кремле оценили саммит США и КНДР

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре отодвигает ситуацию от критической точки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что результаты еще предстоит анализировать, но сам факт непосредственного диалога можно только приветствовать. "Безусловно, подобные встречи, какими бы ни были результаты, способствуют разрядке напряженности на полуострове, отодвигают ситуацию от критической точки, в которой она находилась буквально еще несколько месяцев тому назад. Это тоже не может не вызывать удовлетворение", — сказал Песков.

При этом он отметил, что в таких "сложных историях" надеяться на решение застарелого комплекса проблем в одночасье было бы неверным.

Политик также подчеркнул, что саммит подтверждает правоту российской стороны и Владимира Путина, который говорил, что нет альтернативы дипломатическим методам урегулирования проблемы Корейского полуострова, а единственно возможный путь — это путь прямого диалога.

Саммит в Сингапуре