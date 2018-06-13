В Италии девять человек арестовали за коррупцию при строительстве стадиона

РИМ, 13 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры в среду арестовали девять человек по подозрению в участии в коррупционных схемах при строительстве стадиона римского футбольного клуба "Рома".

Футбольную арену планируется построить на юге итальянской столицы к сезону 2020-2021 на месте бывшего ипподрома. Ее вместимость составит 52500 зрителей. Стоимость проекта оценивается в 300 миллионов евро.

Среди арестованных конструктор стадиона Лука Парнази, который в апреле стал фигурантом расследования о банкротстве компании, владеющей ипподромом, и переходе в собственность контролируемой им компании земельного участка, на котором планируется возвести арену.

Шестеро арестованных в среду находятся под стражей, трое заключены под домашний арест, сообщили карабинеры. Среди них есть как политики, так и предприниматели, в том числе зампредседателя совета столичной области Лацио Андреа Палоцци и президент компании Acea, которая занимается водоснабжением города, Лука Ланцалоне.

Римская газета Messaggero в связи с операцией отмечает, что она прошла за несколько дней до заседания городского совета, на котором планировалось одобрить план о крупном обустройстве местности на берегу Тибра, где будет построен стадион. За прошлую неделю в мэрию поступило свыше 30 жалоб и обращений, в которых говорится об опасности наводнений на этом участке и возможном превышении объема планируемого к применению бетона.

Окончательная договоренность между властями Рима, столичного региона Лацио и руководством футбольного клуба "Рома" о строительстве стадиона для команды была достигнута в декабре 2017 года.

Она стала возможной после того как "Рома" вдвое умерила аппетиты касательно общей площади комплекса, в котором только 14% объема бетона планируется использовать для возведения самого стадиона, а остальные — на магазины, отели, офисы и рестораны.

По словам мэра Рима Вирджинии Раджи, из финальной версии проекта удалось убрать три башни вокруг стадиона, а площадь комплекса сократить на 60% за счет бизнес-парка.

Строительство стадиона "Ромы", которое было одобрено еще предыдущей администрацией итальянской столицы, забуксовало после прихода к власти Вирджинии Раджи, представительницы оппозиционного "Движения 5 звезд". Задержки были вызваны критикой архитектурной составляющей проекта, протестами со стороны экологов и жителей.