Россия будет учитывать планы НАТО на восточном направлении, заявили в МИД

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия будет учитывать планы НАТО на восточном направлении, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Разумеется (будем учитывать планы НАТО — ред.). Мы за всем внимательно следим, наши оценки приготовлений альянса на восточном фланге хорошо известны", — сказал он журналистам.

По его словам, в случае необходимости со стороны России будут предприняты все военно-технические меры, которые надежно гарантируют безопасность и обороноспособность РФ.

"Здесь не должно быть никаких сомнений. Я уверен в том, что и в НАТО прекрасно понимают, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, каким образом развивается процесс военного строительства альянса", — добавил Грушко.

Ранее министры обороны стран-членов НАТО провели переговоры в Брюсселе.

Практическим итогом переговоров в новой штаб-квартире в Брюсселе стали договоренности стран НАТО о создании двух новых командований — объединенными силами для Атлантики в Норфолке, США, и нового тылового командования в немецком Ульме, увеличении командной структуры более чем на 1,2 тысячи человек, а также согласование инициативы по обеспечению оперативной готовности, предусматривающей, что к 2020 году союзники должны располагать 30 механизированными батальонами, 30 воздушными эскадрильями и 30 боевыми кораблями, готовыми к использованию в течение 30 дней. Страны НАТО также решили создать центр киберопераций в рамках новой структуры командования.