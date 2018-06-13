МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. У Комитета ООН по правам человека, раскритиковавшего Россию за нарушение пакта о гражданских и политических правах, нет механизма исполнения, его рекомендации не носят обязывающего для страны характера, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
Берестнев сообщил, что речь идёт о расположенном в Женеве комитете ООН. Он подтвердил, что комитет может рассматривать подобные дела, заметив, что "у него нет механизма исполнения, в отличие от Страсбурга, и его решения не носят обязывающего характера для государства".
"Так что туда обращаются сравнительно мало, и обычно если ЕСПЧ отказал. И если по процессуальным причинам в Страсбургском суде, очевидно, нет шансов", — добавил эксперт.