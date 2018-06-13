Пенс заявил, что военные учения США с Южной Кореей продолжатся

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил на фоне высказывания президента Дональда Трампа о прекращении военных учений США с Южной Кореей, что учения все же будут проводиться, сообщает газета Politico со ссылкой на сенатора Кори Гарднера.

Как пишет издание, заявление Трампа вызвало замешательство в Республиканской партии, и Пенс постарался "успокоить" ее членов. Сенатор Кори Гарднер отметил, что Пенс сообщил о том, что "администрация продолжит выяснять, о чем говорил президент" и что "учения с Южной Кореей продолжатся".

Гарднер добавил, что, по его мнению, продолжатся "некоторые учения".

Однако директор по коммуникациям Пенса Джаррод Эйген написал в Twitter: "Вице-президент не говорил, что военные учения с Южной Кореей продолжатся".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении.

В свою очередь, представитель Пентагона сообщил, что военные США пока не получали никаких указаний о приостановке учений в Южной Корее. Также минобороны Южной Кореи заявило, что не вело никаких обсуждений с коллегами из США относительно приостановки совместных военных учений и пытается прояснить "по дипломатическим каналам, что именно имел в виду президент США" Дональд Трамп, когда говорил об остановке маневров.