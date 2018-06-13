Пенс заявил, что военные учения США с Южной Кореей продолжатся

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил на фоне высказывания президента Дональда Трампа о прекращении военных учений США с Южной Кореей, что учения все же будут проводиться, сообщает газета Politico со ссылкой на сенатора Кори Гарднера.
Гарднер добавил, что, по его мнению, продолжатся "некоторые учения".
Однако директор по коммуникациям Пенса Джаррод Эйген написал в Twitter: "Вице-президент не говорил, что военные учения с Южной Кореей продолжатся".
В свою очередь, представитель Пентагона сообщил, что военные США пока не получали никаких указаний о приостановке учений в Южной Корее. Также минобороны Южной Кореи заявило, что не вело никаких обсуждений с коллегами из США относительно приостановки совместных военных учений и пытается прояснить "по дипломатическим каналам, что именно имел в виду президент США" Дональд Трамп, когда говорил об остановке маневров.