Таможенники в аэропорту Брюсселя проводят "забастовку пристрастия"

БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Таможенники в международном аэропорту Брюсселя проводят в среду так называемую "забастовку пристрастия", когда они намеренно медленнее, чем обычно производят досмотр багажа пассажиров, сообщил РИА Новости представитель профсоюза.

Своей акцией протеста работники таможни хотят привлечь внимание властей к проблеме нехватки кадров, которая приводит к тому, что персоналу зачастую приходится выходить на дополнительные дежурства. Таможенники требуют также оснастить их более современным оборудованием и повысить безопасность.

В связи с забастовкой авиапассажирам рекомендовано приезжать в аэропорт минимум за два-три часа до вылета.

По словам представителя профсоюза, "забастовка пристрастия" не отразится на вылете в Москву сборной Бельгии по футболу, которая отправляется в Россию для участия в мировом первенстве.