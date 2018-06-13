Представитель российского консульства приедет на застрявшее в Японии судно

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Представитель консульства РФ в Японии в четверг посетит российских и украинского моряков с судна Tredecim, застрявшего в Вакканае, которые просят помощи в репатриации, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Ранее сообщалось, что трое российских и один украинский моряк, застрявшие на судне Tredecim в Вакканае, обратились в генконсульство РФ и РПСМ с просьбой репатриировать их домой. По словам членов экипажа, возникла проблема с поставкой продовольствия, около полугода они не получали зарплату.

Согласно обращению моряков, их попытки связаться с руководством не принесли результатов. Одному из членов экипажа, по данным моряков, требуется медпомощь, возможно, оперативное вмешательство.

"Завтра на судно приедет представитель нашего консульства. Российская сторона готова оплатить морякам продовольствие. Украинское консульство также знает о ситуации, но сообщает, что денег у них нет", — сказал собеседник.

По его словам, РПСМ получил письмо от координатора Международной федерации транспортных рабочих в Японии Фусао Охори, он сообщает о том, что сумма долга перед моряками составляет 80 тысяч долларов.

"Продовольствия и топлива почти нет в наличии, и я попросил японскую береговую охрану поддержать их", — добавил Охори в своем письме.