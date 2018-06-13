Минэнерго на год продлит "гуманитарные поставки" электроэнергии в ЛНР

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минэнерго РФ еще на год продлит механизм "гуманитарных поставок" электроэнергии из РФ в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) и компенсацию их через потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети"), пишет в среду газета "Коммерсант".

Наблюдательный совет ассоциации "Совет рынка" (регулятор энергорынков) на заочном заседании 13 июня продлит механизм компенсации за "гуманитарные поставки" электроэнергии из РФ в ЛНР еще более чем на год — с 1 июня 2018 года по 30 сентября 2019 года (срок действия механизма истек 31 мая), ссылается газета на источники.

В конце апреля 2017 года владелец сетей и оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" полностью прекратил подачу электроэнергии в ЛНР в связи с долгами за поставки. Снабжение шло с подконтрольной Киеву Луганской ТЭС. На тот момент часть электроэнергии в Донбасс уже поставлялась из РФ, и сразу после начала энергоблокады Москва заявила, что будет снабжать Луганск в рамках "гуманитарной поддержки". Конкретная схема поставок и оплаты не раскрывалась. Источник газеты в одном из профильных ведомств отмечает, что в соседней самопровозглашенной ДНР нет энергодефицита, там работают Старобещевская и Зуевская ТЭС, которых достаточно для снабжения населения и промышленности. Дефицит есть только в ЛНР, при этом долги Луганска за электроэнергию растут.

Согласно схеме, поставки из РФ в ЛНР списывают на нормативные потери ФСК. Превышение норматива потерь компенсируется повышающим коэффициентом, встраиваемым в формулу расчета тарифа ФСК (306,3 тысячи рублей за МВт в месяц), разница распределяется на всех потребителей, кроме населения. "Луганский" коэффициент не изменится — 1,1203, ссылается газета на документы "Совета рынка".

Газ в ДНР и ЛНР также поставляет Россия в лице "Газпрома", до недавнего времени монополия засчитывала эти объемы в задолженность "Нафтогаза Украины", который это не признавал. Стокгольмский арбитраж в решении по спору компаний по контракту на поставку газа в декабре 2017 года встал на сторону украинцев. Таким образом, на данный момент юридический статус поставок газа в Донбасс неясен, фактически ущерб ложится на "Газпром", но в компании этот вопрос не комментируют. За 2017 год объем этих поставок — 2,4 миллиарда кубометров, за первый квартал 2018 года — 1,2 миллиарда кубометров, пишет газета.

Связь ЕЭС России с самопровозглашенными республиками Донбасса идет по трем ЛЭП — Победа — Шахты (ВЛ 500 кВ), Южная — Ростовская (ВЛ 330 кВ), Амвросиевка — Т–15 (ВЛ 220 кВ). В "Системном операторе" газете сообщили, что объем и направление перетоков по ним непостоянны в течение суток, поэтому на вопрос об "объеме перетоков" нет корректного ответа с точки зрения управления энергорежимом.