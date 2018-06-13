В аэропорту Хельсинки в пятницу пройдет забастовка персонала

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн — РИА Новости. Забастовка персонала крупнейшего финского аэропорта Хельсинки-Вантаа объявлена с 5 утра пятницы до 5 утра субботы, сообщает оператор аэропортов Финляндии Finavia.

"Забастовка начнётся 15 июня в 05:00 и закончится 16 июня в 05:00. Во время забастовки обслуживание пассажиров, нуждающихся в помощи, невозможно", — говорится в сообщении.

Уточняется, что забастовка объявлена из-за конфликта при заключении коллективного трудового договора между профсоюзом (IAU) и компанией, занимающейся менеджментом и управлением недвижимостью Lassila & Tikanoja Oyj (L&T).

Оператор аэропорта просит пассажиров, планирующих в пятницу воспользоваться услугами аэропорта, связаться с авиакомпанией или туристическим агентством для получения дополнительной информации.

Хельсинки-Вантаа — крупнейший аэропорт Финляндии. Обслужил в 2017 году 19 миллионов пассажиров. В среднем аэропорт обслуживает около 350 вылетов в день. В марте 2018 года британская консалтинговая компания Skytrax избрала аэропорт Вантаа лучшим аэропортом Северной Европы.