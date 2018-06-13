В Таиланде украинца подозревают в краже 600 тысяч долларов из банкоматов

БАНГКОК, 13 июн – РИА Новости. Гражданин Украины Александр Вольвач, четыре года проживавший на острове Пхукет в Таиланде, задержан полицией соседней с Пхукетом провинции Краби по обвинению в краже более 600 тысяч долларов из банкоматов в составе преступной группы, сообщает в среду Третий национальный телеканал Таиланда.
При обыске в доме украинца были обнаружены более 50 поддельных кредитных карт, на которые была занесена информация с настоящих карт, использовавшихся в банкоматах. Также в ходе обыска полицейские обнаружили электронную аппаратуру и портативные видеокамеры для считывания данных с карт и фиксации вводимых клиентами пин-кодов, говорится в сообщении.
Разоблачить подозреваемого помогла служба безопасности одного из крупнейших банков Таиланда Siam Commercial Bank, отследившая несколько его операций в своих банкоматах в провинции Краби, после чего данные подозреваемого были переданы в местную полицию, сообщает телеканал.