В Кашмире четверо индийских военных погибли при обстреле

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн — РИА Новости. Четверо военнослужащих армии Индии погибли, предположительно, в результате минометного обстрела со стороны Пакистана в спорном регионе Кашмир на фоне объявленного перемирия на период Рамадана, пишет газета Hindustan Times.
Он сообщил, что жертвами перестрелки со стороны Индии стали четверо военнослужащих, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.