В Кашмире четверо индийских военных погибли при обстреле

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн — РИА Новости. Четверо военнослужащих армии Индии погибли, предположительно, в результате минометного обстрела со стороны Пакистана в спорном регионе Кашмир на фоне объявленного перемирия на период Рамадана, пишет газета Hindustan Times.

Как утверждает издание, обстрел был совершен во вторник вечером. "Сперва они выпустили по нам две мины, после чего открыли огонь. Это произошло примерно в 21.45 вторника. Мы ответили тем же, другие меры с нашей стороны сейчас прорабатываются", — прокомментировал журналистам представитель индийских ВС Рам Автар.

Он сообщил, что жертвами перестрелки со стороны Индии стали четверо военнослужащих, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

В середине мая Индия в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на всей территории Кашмира вплоть до завершения священного для мусульман месяца Рамадан. Как сообщило ранее МВД страны, в Нью-Дели потребовали от служб безопасности не проводить военных операций в этом нестабильном районе в течение всего месяца. Власти выразили надежду, что все стороны поддержат данную инициативу, позволив жителям штата из числа мусульман праздновать Рамадан "в мирной обстановке".

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.