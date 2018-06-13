Индия использует спутниковые данные для контроля за загрязнением атмосферы

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн — РИА Новости. Управление по контролю за загрязнением окружающей среды Индии (CPCB) планирует использовать данные со спутников, чтобы отслеживать изменения состава атмосферы в ряде районов страны, заявил руководитель CPCB Сингх Парихар.

"Мы находимся в контакте (по этому вопросу) с департаментом космических исследований и изучаем возможность использования спутниковых данных в совокупности с наземными измерениями", — сказал Парихар, слова которого приводит газета Hindustan Times

Издание напоминает, что такие страны как Китай и США уже используют изображения со спутников, чтобы отслеживать содержание в воздухе мелкодисперсных частиц. Прежде чем дать старт аналогичной работе в Индии "властям придется решить проблему несовпадения показателей загрязнения, которые демонстрируют наземные станции, с данными дистанционного зондирования".

"Испытания будут проведены в тех местах, где уже есть наземные станции. Как только данные будут совпадать, мы сможем распространить этот опыт и на другие районы. Тесты будут проведены в крупных агломерациях, таких как Дели, где уже функционирует крупная сеть мониторинга по контролю за загрязнением воздуха", — прокомментировал Парихар.