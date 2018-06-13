США потребовали найти напавших на здание Греко-американского союза в Афинах

АФИНЫ, 13 июн — РИА Новости. Анархисты разгромили вход в здание Греко-американского союза (HAU) в Афинах, посольство США осудило нападение и потребовало от властей Греции защитить американские учреждения и наказать виновных.
Во вторник во второй половине дня десять человек в масках разбили молотками застекленный вход в здание образовательного учреждения в районе Колонаки и разбросали листовки в поддержку объявившего голодовку лидера террористической организации "17 ноября" Димитриса Куфонтинаса. Как говорится на портале анархистских организаций, "нападение предпринято в солидарности с революционером Куфонтинасом, который с 30 мая объявил голодовку". По заявлению анархистов, полиция после нападения арестовала "двоих товарищей" – девушку и молодого человека, обвинив их в краже сумки у одного из охранников, в нанесении ущерба и телесных повреждений.
В понедельник четыре анархиста расписали из баллончиков с краской вход в здание Греко-американского союза в Салониках.
Посольство США в Афинах через Twitter призвало наказать виновных. "Мы решительно осуждаем последние нападения на американские образовательные учреждения в Салониках и Афинах. Мы настоятельно призываем правоохранительные органы наших греческих партнеров защитить эти учреждения и привлечь виновных к ответственности", — написало американское посольство в своем аккаунте.
"Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975–2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек. В США организация "17 ноября" была внесена в список террористических организаций еще в 1997 году и остается в нем, несмотря на заверения греческого правительства, что она ликвидирована. Среди жертв террористов — пять сотрудников американской дипмиссии. Посольство США осудило ранее предоставление отпуска Куфонтинасу. С протестами выступил и ряд политических организаций в Греции.