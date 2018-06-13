США потребовали найти напавших на здание Греко-американского союза в Афинах

АФИНЫ, 13 июн — РИА Новости. Анархисты разгромили вход в здание Греко-американского союза (HAU) в Афинах, посольство США осудило нападение и потребовало от властей Греции защитить американские учреждения и наказать виновных.

Во вторник во второй половине дня десять человек в масках разбили молотками застекленный вход в здание образовательного учреждения в районе Колонаки и разбросали листовки в поддержку объявившего голодовку лидера террористической организации "17 ноября" Димитриса Куфонтинаса. Как говорится на портале анархистских организаций, "нападение предпринято в солидарности с революционером Куфонтинасом, который с 30 мая объявил голодовку". По заявлению анархистов, полиция после нападения арестовала "двоих товарищей" – девушку и молодого человека, обвинив их в краже сумки у одного из охранников, в нанесении ущерба и телесных повреждений.

В понедельник четыре анархиста расписали из баллончиков с краской вход в здание Греко-американского союза в Салониках.

Посольство США в Афинах через Twitter призвало наказать виновных. "Мы решительно осуждаем последние нападения на американские образовательные учреждения в Салониках и Афинах. Мы настоятельно призываем правоохранительные органы наших греческих партнеров защитить эти учреждения и привлечь виновных к ответственности", — написало американское посольство в своем аккаунте.

Главарь террористической организации "17 ноября" Куфонтинас был осуждён на 11 пожизненных сроков. Поводом для голодовки стал отказ властей предоставить ему очередной отпуск. До этого Куфонтинас дважды получал отпуск, но на этот раз тюремные власти отказали, а двух прокуроров, которые ранее не возражали против отпуска особо опасного преступника, привлекают к дисциплинарной ответственности.

"Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975–2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек. В США организация "17 ноября" была внесена в список террористических организаций еще в 1997 году и остается в нем, несмотря на заверения греческого правительства, что она ликвидирована. Среди жертв террористов — пять сотрудников американской дипмиссии. Посольство США осудило ранее предоставление отпуска Куфонтинасу. С протестами выступил и ряд политических организаций в Греции.