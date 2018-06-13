Парламент Японии одобрил новое соглашение о Транстихоокеанском партнерстве

ТОКИО, 13 июн — РИА Новости. Верхняя палата японского парламента одобрила в среду проект ратификации нового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Первоначальное соглашение о ТТП было подписано в 2016 году. Участниками соглашения были 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.

Новый документ оставил неизменными обязательства участников по доступу на рынки товаров и услуг, государственным закупкам и инвестициям. Основные изменения коснулись главы первоначального соглашения по интеллектуальной собственности – в переработанном варианте соглашения значительная ее часть была заморожена. В частности, в новом варианте соглашения исключается возможность продления срока действия патентов, а максимальный срок защиты авторских прав был снижен с 70 до 50 лет со дня смерти автора.

Ранее в мае новое соглашение о ТТП было одобрено нижней палатой парламента Японии.