На севере Индии 17 человек погибли при ДТП с автобусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июн — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, 12 получили ранения в результате крупного ДТП, которое произошло в среду утром в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает телеканал NDTV.

Согласно его данным, автобус с пассажирами, ехавший по автостраде, врезался в дорожное ограждение при попытке обогнать автомобиль, после чего перевернулся.

Как утверждают медики, при аварии ранения получили 12 человек, трое из которых находится в критическом состоянии. Среди пострадавших — водитель автобуса. Ожидается, что в скором времени он даст показания полиции, которые должны прояснить обстоятельства произошедшего.

Иные детали происшествия уточняются. Власти ведут расследование инцидента.