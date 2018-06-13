В Киеве увидели в "Северном потоке — 2" угрозу для Европы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Участие Германии в проекте "Северный поток — 2" негативно повлияет на Украину и всю Западную Европу, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что несмотря на то, что на Западе постоянно говорят о поддержке Киева, Германия все же строит "Северный поток — 2", осознавая "негативные последствия".

По мнению украинского политика, европейцы не понимают, что их цивилизации грозит опасность в случае отказа от своих принципов, таких как права человека и уважение международно признанных границ.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте "Северный поток — 2".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита голубого топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект. Кроме того, против него выступают США, так как у них есть амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.