ВСУ обстреляли территорию ЛНР четыре раза за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной ЛНР.
"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, вооружение БМП-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Сокольники, Калиново, Логвиново, Донецкий. Всего по территории республики было выпущено более 70 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.