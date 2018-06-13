Японцы смогут вступать в брак без поручительства родителей с 18 лет

ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Парламент Японии утвердил законопроект, понижающий возраст совершеннолетия с нынешних 20 лет до 18. Закон вступит в силу с 2022 финансового года, который начнется 1 апреля.

Законопроект, за который, согласно данным телеканала NHK, проголосовали 169 из 238 депутатов верхней палаты парламента, разрешает молодым японцам вступать в брак без одобрения и поручительства со стороны родителей с 18 лет.

В настоящее время законодательство Японии разрешает заключение брака для лиц до 20 лет только с согласия родителей. При этом молодые люди могут вступать в брак с 18 лет, а девушки – с 16 лет. Согласно принятому документу, возраст, с которого японцы смогут вступать в брак, будет уравнен для обоих полов.

Японцы по достижении 18-летнего возраста также получат возможность лично оформлять кредитные карты, брать займы на свое имя, получать 10-летний паспорт для совершения поездок заграницу, удостоверения на право управления морским или воздушным судном и даже подавать в суд заявление о смене гражданского пола.

Тем не менее, новый законопроект не предполагает снижение возраста, с которого японцам разрешены употребление алкоголя, курение или азартные игры. Как и в настоящее время, принятый документ накладывает запрет на указанные действия для лиц до 20 лет.

В конце мая законопроект о понижении возраста совершеннолетия был одобрен нижней палатой парламента Японии. Два года назад власти Японии также понизили минимальный возраст для участия в выборах с 20 до 18 лет.