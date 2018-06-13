Мэр Йоханнесбурга отстранил муниципального чиновника за поддержку Израиля

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мэр Йоханнесбурга Херман Машаба отстранил члена комитета мэра по вопросам здравоохранения Мпо Фалатсе (Mpho Phalatse) за посещение конференции международного альянса "Инициатива друзей Израиля" (Friends of Israel), сообщает издание City Press со ссылкой на власти города.

Как сообщает City Press, в воскресенье Фалатсе объявила себя и Йоханнесбург друзьями Израиля на конференции альянса.

Во вторник Машаба объявил о приостановке полномочий Фалатсе, заявив, что проблема конфликта на Ближнем Востоке требовала особого подхода.

"Высказывание (Фалатсе – прим. ред.) сделано без адекватного учета сложности и чувствительности вопроса. Наоборот, они приводят к замешательству", — заявил Машаба. Он также выразил разочарование в связи с тем, что Фалатсе приписала ее личные взгляды всему городу.

Как пишет издание, Правящая партия Африканский национальный конгресс (АФН) резко осудила поведение Фалатсе. "Мы вновь выражаем нашу солидарность с героическим народом Палестины. Мы осуждаем оккупацию Израилем Палестины и систематическое угнетение палестинского народа, продолжающееся на протяжении десятилетий", — говорится в заявлении партии.