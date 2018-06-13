Пекин официально подтвердил визит Помпео в Китай

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео 14 июня посетит Китай, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По приглашению члена госсовета КНР, министра иностранных дел КНР Ван И, государственный секретарь США Майк Помпео 14 июня прибудет с визитом в Китай", — говорится в распространенном заявлении Гэн Шуана.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР отметил, что во время визита стороны обсудят развитие китайско-американских отношений, а также обменяются мнениями по наиболее важным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Это первая поездка Помпео в Китай в качестве госсекретаря США.

Ранее Помпео сообщил, что после встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре планирует встретиться с японскими и южнокорейскими коллегами. Также он отметил, что 14 июня сделает остановку в Пекине, где проведет "обсуждения с китайскими официальными лицами по двусторонним, региональным и глобальным вопросам, затрагивающим обе страны".