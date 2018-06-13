ВВС США в Японии возобновили тренировки истребителей F-15 после крушения

ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Базирующиеся в Японии ВВС США возобновили тренировочные полеты истребителей F-15, приостановленные после крушения воздушного судна в понедельник, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей министерства обороны Японии.

Утром 11 июня самолет F-15 ВВС США, приписанный к базе Кадэна на Окинаве, упал в море в 80 километрах от города Наха — административного центра префектуры. Крушение произошло вскоре после взлета. Полет был тренировочным. Находившийся в самолете пилот катапультировался и затем был спасен японскими силами самообороны. По данным японских СМИ, он получил перелом ноги, его жизни ничто не угрожает. Министерство обороны Японии потребовало от США принять меры, исключающие повторение подобного в будущем.

"За последние 24 часа мы провели осмотр всех наших истребителей F-15. Мы уверены в том, что они безопасны для продолжения тренировок", — отмечается в Twitter авиабазы Кадэна.

F-15C Eagle — американский всепогодный истребитель четвертого поколения.