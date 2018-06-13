Перу прекратило полномочия посла в Великобритании из-за дела Odebrecht

МЕХИКО, 13 июн – РИА Новости. Президент Перу Мартин Вискарра прекратил полномочия посла своей страны в Великобритании Сусаны Марии де ла Пуэнте в связи с возможной причастностью к коррупционному скандалу вокруг бразильской строительной компании Odebrecht.

Как отмечается в опубликованном официальном указе Вискарры, точная дата прекращения полномочий посла будет определена ее ведомством, однако действие аккредитационных писем де ла Пуэнте остановлено.

Портал Manifiesto отмечает, что де ла Пуэнте была обвинена в получении 300 тысяч долларов от Odebrecht, которые она якобы использовала для избирательной компании бывшего президента Педро Пабло Кучински.

В марте президент Кучински подал в отставку, не дождавшись решения парламента о его импичменте за "моральную недееспособность". Кучински подозревается в причастности к получению платежей от Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.

Он вступил в должность в июле 2016 года. Именно Кучински в октябре 2017 года назначил послом в Лондоне де ла Пуэнте.