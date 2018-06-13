Трамп выдвинул Брайана Булатао на пост замгоссекретаря по менеджменту

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул Брайана Булатао на пост заместителя госсекретаря по менеджменту, сообщил Белый дом.

Кандидатуру должен утвердить сенат. В случае утверждения Булатао займется вопросами бюджета, собственности, персонала и другими вопросами управления во внешнеполитическом ведомстве.

Булатао занимал с 2017 года пост оперативного директора ЦРУ и был ближайшим советником главы ведомства Майка Помпео, который позже занял пост госсекретаря. В прошлом офицер сухопутных сил ВС США, Булатао работал в частных оборонных компаниях и в ЦРУ.