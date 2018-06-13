МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ким Чен Ын принял приглашение Дональда Трампа посетить США, в свою очередь американский лидер готов посетить КНДР, сообщает северокорейское агенство ЦТАК.

"Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Два лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США", — говорится в сообщении.

"Великий прогресс" по денуклеаризации

Дональд Трамп заявил о достижении "великого прогресса" на пути денуклеаризации Северной Кореи.

"Возвращаюсь домой из Сингапура после по-настоящему потрясающего визита. Великий прогресс достигнут в денуклеаризации Северной Кореи", — написал он в Twitter.

Трамп вновь повторил, что "отлично поладил с Ким Чен Ыном, который хочет прекрасных свершений для своей страны". "Как я уже сказал ранее сегодня, каждый может развязать войну, но только самый отважный может заключить мир!" — отметил президент США.

Американский лидер также заявил, что верит Ким Чен Ыну в его стремлении к полной денуклеаризации, но не исключил, что это может изменится.

Президент добавил, что США будут внимательно следить за процессом денуклеаризации Корейского полуострова.

"Отважный шаг навстречу новому и светлому будущему"

Дональд Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за "отважный шаг навстречу новому и светлому будущему для его народа" и выразил уверенность, что возможности КНДР в случае отказа от ядерного оружия будут беспредельны.

"Нет границ тому, что может достичь СеКо (Северная Корея), когда она откажется от ядерного оружия и будет вовлечена в торговлю и взаимодействие с миром", — написал Трамп в серии сообщений в своем аккаунте в Twitter. Президент в эти часы возвращается в Вашингтон из Сингапура, где накануне провел исторический саммит с лидером КНДР.

"Я хочу поблагодарить председателя Кима за то, что он сделал первый отважный шаг навстречу светлому новому будущему для своего народа", — написал Трамп. По его словам, "наша беспрецедентная встреча, первая между президентом Америки и лидером Северной Кореи, доказывает, что настоящие перемены возможны!" — заключил президент США.

"История одной возможности"

Дональд Трамп во вторник выложил на своей странице в Twitter ссылку на видеоролик, который он показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре.

"Вот видео "История одной возможности", которое я показал Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре", — написал Трамп.

В ролике продолжительностью чуть более четырех минут живописно показываются достижения современной цивилизации, а в черно-белых тонах — съемки из Северной Кореи.

"Прошлое не должно быть будущим. Свет приходит из тьмы. И свет надежды может гореть ярче", — говорит диктор.

Закадровый голос рассказывает о том, что бывают лидеры, которые могут изменить ход истории и положить начало чему-то новому и, разумеется, хорошему. На экране показывают Трампа и Ким Чен Ына. "Два лидера — одна судьба", — добавляет диктор.

"Когда история предоставляет шанс человеку, которого больше не будет — что он выберет? Может быть только два исхода. Один — двигаться назад", — говорит диктор.

"Исторический" саммит

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР который в какой-то момент оказался под угрозой срыва, прошел 12 июня в отеле "Капелла" в Сингапуре и завершился подписанием заявления — КНДР пообещала приложить усилия к денуклеаризации Корейского полуострова, а США в ответ гарантируют Пхеньяну безопасность.

В частности, "подтверждая Пханмунджомскую декларацию от 27 апреля, КНДР обязуется принимать меры для полной денуклеаризации Корейского полуострова".

При этом в документе ни слова не говорится о требованиях американцев добиваться от Пхеньяна полного, необратимого и проверяемого отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

США и КНДР также обязались при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию достигнутых на переговорах в Сингапуре соглашений.

По итогам встречи президент Соединенных Штатов заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита в Сингапуре "новым стартом" в двусторонних отношениях и пообещал "большие перемены" в будущем.