Суд в Нью-Йорке отложил рассмотрение иска Дерипаски против Манафорта

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отложил рассмотрение иска российского бизнесмена Олега Дерипаски против экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса до окончания других процессов против Манафота, свидетельствуют документы суда.

Судья Питер Шервуд, который ведет процесс, положительно ответил на запрос адвокатов обеих сторон дела с просьбой отложить его рассмотрение в связи с рядом обстоятельств, в том числе в связи с тем, что российский бизнесмен находится в санкционном списке США. Как отмечают в документе его адвокаты, это затрудняет процесс работы защитников по этому делу. Помимо этого, говорится в документе, рассмотрение дела следует отложить в связи с тем, что ответчик, Пол Манафорт, проходит обвиняемым в двух процессах, инициированных спецпрокурором Робертом Мюллером.

Согласно опубликованному в базе суда документу, как сторона обвинения, так и ответчик просят судью отложить все действия по процессу до "завершения обоих процессов в отношении Манафорта". Судья удовлетворил просьбу юристов 11 июня.

В январе текущего года компания российского миллиардера Олега Дерипаски Surf Horizon подала иск против экс-главы предвыборного штаба президента США Трампа Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса в суд Нью-Йорка из-за сделки вокруг украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable. Сторона обвинения утверждает, что Манафорт и Гейтс действовали в собственных корыстных интересах в ходе сделки по покупке Surf Horizon украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable.