Выстрелившему в человека во время танца агенту ФБР предъявили обвинения

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Агенту ФБР Чейзу Бишопу, нечаянно устроившему стрельбу в клубе во время танца, предъявлены обвинения в нападении, сообщает телеканал ABC со ссылкой на прокурора округа Денвер Бет МакКанн.

Как сообщает телеканал, Бишоп сам сдался полиции во вторник. Ему предъявлены обвинения в нападении второй степени тяжести. Однако, по словам МакКанн, еще до получения результатов теста на алкоголь в крови агента ему могут быть предъявлены новые обвинения.

"Мы не ждем результатов анализа содержания алкоголя в крови, который, как мы понимаем, может занять еще неделю, а предъявляем обвинения сейчас, так как представлены достаточные доказательства. Если после получения новых доказательств будут необходимы дополнительные обвинения, мы сможем выдвинуть их", — заявила МакКанн.

По данным телеканала, в среду Бишоп должен явиться в суд для предъявления обвинений.

Ранее сообщалось, что полиция американского Денвера расследует инцидент с сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР), который отдыхал в ночном клубе и случайно ранил посетителя из табельного оружия.

Видеозаписи, размещенные в социальных сетях, показывают, что виновник происшествия проводил время на танцполе и выронил пистолет из поясной кобуры при исполнении обратного сальто. Выстрел раздался, когда танцор из ФБР пытался поднять оружие. Пострадавший посетитель получил ранение в ногу и был госпитализирован.

Отмечается, что агент ФБР находился не при исполнении служебных обязанностей. В рамках расследования власти ожидают результаты токсикологической экспертизы, в частности, наличие алкоголя или наркотических веществ в крови стрелка.