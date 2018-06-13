В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на индонезийском острове Суматра, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 23.08 вторника по времени UTC (19.08 мск) в 241 километре к северо-западу от города Паданг в провинции Западная Суматра. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

В 2004 году у северо-западного побережья индонезийского острова Суматра произошло сильнейшее в мире за предшествовавшие 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами стало причиной гибели сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.