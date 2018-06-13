Госдеп приветствует договоренности между Афинами и Скопье по Македонии

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Госдеп США приветствует договоренности между Афинами и Скопье о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

Во вторник македонский премьер-министр сообщил гражданам, что с греческим коллегой они достигли решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики.

"Соединенные Штаты поздравляют премьеров Алексиса Ципраса и Зорана Заева и приветствуют их историческое соглашение по разрешению спора о названии (страны). Это решение пойдет на пользу обеим странам и укрепит региональную безопасность и процветание", — говорится в распространенном пресс-службой ведомства заявлении официального представителя госдепартамента. По мнению Вашингтона, премьеры двух стран продемонстрировали "дальновидность, отвагу и постоянство в поиске взаимоприемлемого решения".

В госдепартаменте также отметили роль представителя ООН в процессе переговоров и выражают готовность оказать необходимое содействие.

По словам Заева, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония, после того как правительства двух стран подпишут договор, который ратифицируют парламенты и переименование осенью утвердят македонские граждане на референдуме. Он также уточнил, что потребуется внести поправки в конституцию страны.

Президент Македонии Георге Иванов ранее категорически отвергал возможность повсеместного употреблением нового названия и внесения изменения в конституцию страны, а после объявления премьером договоренности о переименовании страны, демонстративно промолчал.