БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Мария Князева. Условием предоставления Украине новой макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до одного миллиарда евро должна стать борьба с коррупцией, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте.

Эта финансовая поддержка будет "строго связана" с проведением реформ в стране, говорится в речи чиновника, опубликованной Еврокомиссией. "Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи", — добавил он.

При этом Домбровскис отметил, что Киев должен выполнить условия в рамках борьбы с коррупцией, которые он дал еще в рамках предыдущей программы макрофинансовой поддержки, но до сих пор не исполнил.

"Риск обратного хода реформ"

В то же время вице-президент ЕК призвал "в кратчайшие сроки" выделить средства Украине. Он подчеркнул, что без поддержки со стороны Евросоюза реформы в этой стране с большой вероятностью рискуют прекратиться. "Окно для реформ может закрываться по мере приближения выборов", — заявил он.

"Если мы промедлим или отвернемся от Украины, риск обратного хода реформ может быть высоким", — предупредил еврочиновник.

Домбровскис отметил, что транш Евросоюза необходим для поддержания украинской экономики, и напомнил, что в 2018 и 2019 годах Киеву нужно выплатить много долгов, что "накладывает очень тяжелое бремя на государственный бюджет". "Мы не можем позволить Украине потерпеть неудачу. Поэтому новая макрофинансовая помощь необходима вместе с прочей международной поддержкой, в частности, со стороны Международного валютного фонда", — заявил вице-президент ЕК.

Европарламент, как ожидается, в среду проголосует на пленарной сессии по пакету финпомощи стране в размере до 1 миллиарда евро, предложенному Еврокомиссией несколько месяцев назад.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры и реформы, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.

Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на 2,5 года. Об этом говорилось в проекте предложений об оказании стране этой помощи.

Программа МВФ

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов.

В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

Одним из условий предоставления кредита называлось создание Антикоррупционного суда. Соответствующий законопроект после ряда скандалов президент Украины Петр Порошенко подписал 11 июня.