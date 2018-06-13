БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Мария Князева. Условием предоставления Украине новой макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до одного миллиарда евро должна стать борьба с коррупцией, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте.
Эта финансовая поддержка будет "строго связана" с проведением реформ в стране, говорится в речи чиновника, опубликованной Еврокомиссией. "Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи", — добавил он.
При этом Домбровскис отметил, что Киев должен выполнить условия в рамках борьбы с коррупцией, которые он дал еще в рамках предыдущей программы макрофинансовой поддержки, но до сих пор не исполнил.
"Риск обратного хода реформ"
В то же время вице-президент ЕК призвал "в кратчайшие сроки" выделить средства Украине. Он подчеркнул, что без поддержки со стороны Евросоюза реформы в этой стране с большой вероятностью рискуют прекратиться. "Окно для реформ может закрываться по мере приближения выборов", — заявил он.
Домбровскис отметил, что транш Евросоюза необходим для поддержания украинской экономики, и напомнил, что в 2018 и 2019 годах Киеву нужно выплатить много долгов, что "накладывает очень тяжелое бремя на государственный бюджет". "Мы не можем позволить Украине потерпеть неудачу. Поэтому новая макрофинансовая помощь необходима вместе с прочей международной поддержкой, в частности, со стороны Международного валютного фонда", — заявил вице-президент ЕК.
Европарламент, как ожидается, в среду проголосует на пленарной сессии по пакету финпомощи стране в размере до 1 миллиарда евро, предложенному Еврокомиссией несколько месяцев назад.
Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на 2,5 года. Об этом говорилось в проекте предложений об оказании стране этой помощи.
Программа МВФ
Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов.
Одним из условий предоставления кредита называлось создание Антикоррупционного суда. Соответствующий законопроект после ряда скандалов президент Украины Петр Порошенко подписал 11 июня.