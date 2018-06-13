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В мире

Греческие таксисты объявили забастовку "против возвращения Uber"

02:2113.06.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТакси UBER. Архивное фотоТакси UBER. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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АФИНЫ, 13 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Афинские таксисты объявили в среду 24-часовую забастовку против возвращения в Грецию службы Uber. В связи с забастовкой ожидаются проблемы на дорогах, поскольку такси является одним из главных видов транспорта в Афинах.

Автомобили Яндекс.Такси. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Кредиторы намерены дать билет для возвращения Uber. Кредиторы, в частности, представители МВФ, требуют отменить минимальный трехчасовой договор аренды автомобиля с водителем", — говорится в заявлении профсоюза водителей такси Аттики SATA.

По мнению таксистов, это нарушает и решения Европейского суда.

Таксисты заявили, что служба Uber подорвет их работу, и напомнили о забастовках 2011 года.

Летом 2011 года греческие таксисты бастовали почти три недели и блокировали аэропорты и порты, перекрывали дороги и мосты. Блокаду транспортной инфраструктуры страны таксисты устроили против готовящейся либерализации их профессии, в частности — против отмены ограничений на выдачу лицензий. Подобные ограничения гарантировали в прошлом существование закрытой гильдии таксистов с широкими привилегиями, а лицензии при перепродаже могли стоить до 100 тысяч евро и дороже. Забастовка нанесла большой ущерб туристической отрасли страны.

"Мы начинаем с 24-часовой забастовки с 13 июня 2018 года (6 утра), которая будет повторяться до тех пор, пока вопрос не будет окончательно закрыт. Мы извиняемся перед пассажирами, но нам не оставили выбора, кроме как провести забастовку за наше выживание", — говорится в заявлении.

В 10 утра таксисты намерены собраться возле здания профсоюза SATA.

Работа такси в Греции разрешена только по специальным лицензиям, стоимость которых сейчас составляет порядка 70 тысяч евро. Ранее они стоили порядка 150 тысяч, а на популярных у туристов островах лицензия и сейчас стоит более 300 тысяч евро. В Афинах работают порядка 15 тысяч такси. При этом услуги очень дорогие – поездка от аэропорта до центра Афин (35 километров) обойдется в 35-40 евро.

Автомобиль службы Uber. Архивное фото
© AP Photo / Seth Wenig
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В марте этого года было несколько конфликтов "традиционных таксистов" с водителями такси Uber, услуги которых намного дешевле. Дело доходило до драк. Таксисты требовали запретить интернет-приложения, которые позволяют водителям без лицензии "воровать у таксистов" работу и "перехватывать заказы на перевозку пассажиров".

Тогда же полиция провела несколько рейдов против водителей Uber. Так, 2 марта были арестованы 10 водителей "за несоблюдение законных требований пассажирских перевозок и перехват пассажиров". Арестованные водители перевозили пассажиров "за плату, получив онлайн заказ через приложение, но без заключения соответствующих договоров", сообщила полиция. Владельцев автомобилей оштрафовали на 500 евро, лицензии и регистрационные знаки транспортных средств были изъяты на десять дней, у водителей были конфискованы деньги.

После этого Uber заявил, что "уходит из Греции" и прекращает здесь работу. Однако в правительстве отметили, что Uber и "не приходил в Грецию", не регистрировался и не платил налоги.

В декабре 2017 года Европейский суд постановил, что Uber является транспортной компанией, а не службой по предоставлению цифровых услуг, а значит должна действовать по тем же правилам, что и все остальные таксомоторные компании.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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andreas.globetrotter
Работа и усердие в списке греческих приоритетов традиционно стоят в самом конце списка.
02:31
13.06.2018
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Юрий Ананасов
andreas.globetrotter, после стольких лет на кредитной игле.
02:44
13.06.2018
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