В ЕК объяснили необходимость макрофинансовой помощи Евросоюза Украине

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Мария Князева. Новый пакет макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины необходим для поддержания экономики страны, свидетельствует заявление вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса на слушаниях в ЕП по поводу этого пакета поддержки.
"Несмотря на восстановление, экономическая ситуация на Украине остается хрупкой. Дестабилизирующие действия России на Востоке Украины продолжаются, и ситуация в сфере безопасности остается напряженной", — говорится в его речи, опубликованной Еврокомиссией.
Представитель ЕК заметил, что размеры обязательств Украины по выплатам долгов "значительно вырастут в 2018 и 2019 годах, накладывая очень тяжелое бремя на государственный бюджет".
"Мы не можем позволить Украине потерпеть неудачу. Поэтому новая макрофинансовая помощь необходима вместе с прочей международной поддержкой, в частности, со стороны Международного валютного фонда", — заявил Домбровскис.
Европарламент, как ожидается, в среду проголосует на пленарной сессии по пакету финпомощи стране, предложенному Еврокомиссией несколько месяцев назад.
Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на 2,5 года. Об этом говорилось в проекте предложений об оказании стране этой помощи.
Киев и ряд других стран ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.