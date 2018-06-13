В ЕК объяснили необходимость макрофинансовой помощи Евросоюза Украине

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Мария Князева. Новый пакет макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины необходим для поддержания экономики страны, свидетельствует заявление вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса на слушаниях в ЕП по поводу этого пакета поддержки.

"Несмотря на восстановление, экономическая ситуация на Украине остается хрупкой. Дестабилизирующие действия России на Востоке Украины продолжаются, и ситуация в сфере безопасности остается напряженной", — говорится в его речи, опубликованной Еврокомиссией.

Представитель ЕК заметил, что размеры обязательств Украины по выплатам долгов "значительно вырастут в 2018 и 2019 годах, накладывая очень тяжелое бремя на государственный бюджет".

"Мы не можем позволить Украине потерпеть неудачу. Поэтому новая макрофинансовая помощь необходима вместе с прочей международной поддержкой, в частности, со стороны Международного валютного фонда", — заявил Домбровскис.

Европарламент, как ожидается, в среду проголосует на пленарной сессии по пакету финпомощи стране, предложенному Еврокомиссией несколько месяцев назад.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры и реформы, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.

Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на 2,5 года. Об этом говорилось в проекте предложений об оказании стране этой помощи.

Киев и ряд других стран ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.