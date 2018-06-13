Антонов: Россия готова к работе с США по укреплению мира и безопасности

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия открыта к диалогу с США по вопросам поддержания мира и заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме ко Дню России, проходящем в Вашингтоне.

"Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с США. Наши страны могут сделать многое для укрепления международного мира и безопасности. Мы сталкиваемся со схожими вызовами, на которые могли бы отвечать намного эффективнее, действуя вместе. Российская сторона к такой работе готова", — сказал он.