В Греции назвали "соглашением о войне" решение по переименованию Македонии

АФИНЫ, 13 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидер греческой партии "Народное единство", бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис назвал "соглашением о войне" договоренность по конституционному названию бывшей югославской республики Македония, которое открывает путь Скопье в НАТО.

"Нам давно надо было решить проблему названия. Но соглашение Ципраса и Заева – это соглашение войны, оно нужно лишь для вступление Скопье в НАТО. Нам же нужно соглашение о мире, безопасности, сотрудничестве", — сказал Лафазанис РИА Новости.

По его словам, соглашение не отвечает национальным интересам Греции.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в телевизионном обращении к грекам во вторник вечером сообщил об успешном завершении переговоров с премьером БЮРМ Зораном Заевым и рассказал, что соседняя страна будет называться "Республика Северная Македония", Скопье отказывается от каких-либо претензий на древнегреческую культуру Македонии, термины "македонский язык" и "македонец" будут дополнены определениями.

По словам Ципраса, после ратификации соглашения в парламенте Скопье Греция поддержит решение об открытии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС и отправку приглашения саммита НАТО для вступления Скопье в Альянс. Оба приглашения будут обусловлены успешным завершением пересмотра конституции, которое гарантирует использование имени erga omnes, сообщил Ципрас.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас также считает, что соглашение македонской проблеме открывает путь Скопье в НАТО и Евросоюз и дает "зеленый свет" дестабилизации региона".