ЕК призвала европарламент одобрить новую финпомощь Украине в миллиард евро

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия призывает Европарламент одобрить новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 1 миллиарда евро, говорится в речи вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса на слушаниях в ЕП по поводу этого пакета поддержки.

"Партнерство между Украиной и Евросоюзом стало глубже и сильнее. Я прошу вашей поддержки в сохранении этого импульса через одобрение предложения о макрофинансовой помощи", — говорится в речи, опубликованной Еврокомиссией.

Европарламент, как ожидается, в среду проголосует на пленарной сессии по пакету финпомощи стране, предложенному Еврокомиссией несколько месяцев назад.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры и реформы, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.

Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на 2,5 года. Об этом говорилось в проекте предложений об оказании стране этой помощи.