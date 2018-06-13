МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия — фундаментальный союзник в борьбе против терроризма, следует сотрудничать с ней для защиты европейской цивилизации от экстремистов, считает вице-премьер и глава итальянского МВД Маттео Сальвини.

"Я очень рад, что американский президент Дональд Трамп имеет такие же намерения в отношении России, как и я. Россия — наш фундаментальный союзник против терроризма. Мы, европейцы, должны работать вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы защитить нашу цивилизацию от нападений исламистских экстремистов", — сказал он газете "Известия".

Ранее Сальвини, говоря об отношениях Италии с Россией, заявил, что Риму нужно исходить из принципа добрососедства, так как РФ является значимым партнером в торговле и энергетике.

"Необходимо исходить из принципа добрососедства и хорошего сотрудничества… С Россией нужно иметь хорошие торговые отношения. Это стратегический партнер с точки зрения энергетики и для наших компаний. Точка", — заявил Сальвини, подчеркнув, что Италия остается участницей "всех альянсов, в которые входит".