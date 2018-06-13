В США пять граждан России обвинили в нарушении экономических санкций

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Пятеро граждан России, являющихся сотрудниками российской компании "Совфрахт", и трое сирийцев обвиняются в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в нарушение санкций США, сообщило министерство юстиции США во вторник.

По данным минюста, восемь предпринимателей из России и Сирии "вступили в сговор с целью отправки топлива в Сирию и перевода долларов США в эту страну и (на счета) находящихся под санкциями лиц в нарушение экономических санкции США в отношении Сирии и Крыма без получения необходимой лицензии министерства финансов".

Обвинение выдвинуто против пяти сотрудников российской транспортной компании "Совфрахт" Иваны Окороковой, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой. Трое граждан Сирии также представляли интересы российской компании, сообщает миюст. Граждан РФ и Сирии обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций и отмывании денег, в общей сложности за эти преступления может грозить до 25 лет тюрьмы.