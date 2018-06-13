Британия начнет выдавать специальные визы основателям IT-стартапов

ЛОНДОН, 13 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия начнет выдавать специальные визы основателям стартапов в сфере высоких технологий с весны 2019 года, сообщила канцелярия премьера Соединенного Королевства.

В среду премьер-министр страны Тереза Мэй проведет "круглый стол" с участием около 180 руководителей и представителей наиболее динамично развивающихся технологических компаний и стартапов с тем, чтобы рассказать им о возможностях ведения бизнеса в Британии, в том числе после Brexit.

"Премьер подтвердит запуск нового типа виз для основателей стартапов, что призвано привлечь основателей компаний в Великобританию. Новые визы (Start-Up Visa) для предпринимателей будут выдаваться с весны 2019 года. Они заменят визы, которые выдавались только выпускникам вузов. Теперь их получение будет возможно и одаренными бизнесменами – основателями собственных компаний. Возможность их получения будет распространяться и на тех, кто играет значительную роль в поддержке кандидатов на получения такой визы", — говорится в полученном РИА Новости заявлении канцелярии премьера.

Как ожидается, на предстоящем "круглом столе" Мэй объявит о частных инвестициях в британскую экономику в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.