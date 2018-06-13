IT-компании инвестируют в экономику Британии 2,3 миллиарда фунтов

ЛОНДОН, 13 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Договоренности об инвестициях в британскую экономику в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов достигнуты между частными IT-компаниями и Соединенным Королевством, сообщила канцелярия правительства.

"На предстоящем на Даунинг-Стрит "круглом столе", который пройдет в рамках конференции London Tech Week, будет объявлено о 2,3 миллиарда фунтов стерлингов частных инвестиций и создании (в Британии) 1,6 тысячи новых рабочих мест… Также будет объявлено о начале работы фонда с капиталом в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для помощи в выходе британских компаний на глобальный уровень", — говорится в полученном РИА Новости заявлении канцелярии кабинета министров.

Премьер Великобритании Тереза Мэй соберет на "круглый стол" в среду около 180 руководителей и представителей наиболее динамично развивающихся технологических компаний и стартапов с тем, чтобы рассказать им о возможностях ведения бизнеса в Британии, в том числе после Brexit.

"Мероприятие станет первым в серии "круглых столов" по привлечению внешних инвестиций в ключевых отраслях. Оно должно продемонстрировать, что Британия является лучшим местом в мире для создания и работы технологических компаний", — говорится в заявлении.

В частности, на мероприятии в резиденции премьера будет объявлено об инвестициях в размере 1,9 миллиарда фунтов стерлингов от компании Salesforce, которая намерена открыть в Британии свой третий дата-центр. Компания Mubadala откроет в Британии инвестфонд с капиталом в 300 миллионов фунтов стерлингов, а NTT Data инвестирует 41 миллион фунтов стерлингов в новый офис и инновационный центр, которые позволят создать 200 рабочих мест в течение следующих трех лет.

Фонд по поддержке британских компаний с капиталом в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов позволит, как отмечает канцелярия правительства, привлечь в экономику страны в будущем около 5 миллиардов фунтов частных инвестиций.

Также в рамках "круглого стола" будет представлен новый глава Центра по цифровой этике и инновациям, который станет ключевым элементов создаваемой национальной цифровой стратегии. Им станет Роджер Тейлор.

В прошлом году британский высокотехнологический бизнес привлек около 7,8 миллиарда фунтов стерлингов инвестиций, что почти вдвое больше, чем в 2016 году. Технологические компании Франции и Германии привлекли за тот же период в общей сложности 6 миллионов фунтов стерлингов. В настоящее время в цифровом секторе экономики Британии заняты 2,1 миллиона человек.

"Сейчас лучшее время для работы в высокотехнологическом секторе в Британии. Наша современная промышленная стратегия поддерживает продолжение инвестиций, обеспечивает процветание национальной промышленности в будущем и создание высокооплачиваемых рабочих мест", — говорится в тексте речи, с которой Мэй обратится к участникам "круглого стола".