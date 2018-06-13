Tesla уволит более четырех тысяч сотрудников из-за реорганизации компании

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Более 4 тысяч сотрудников компании Tesla будут уволены в связи с ее реорганизацией, направленной на увеличение рентабельности производства, сообщает портал Business Insider со ссылкой на главу компании Илона Маска.

"За последние несколько лет компания Tesla быстро росла и развивалась, что привело к дублированию некоторых обязанностей сотрудников, которые сегодня трудно оправдать, хотя они имели смысл в прошлом", — написал Маск в официальным письме сотрудникам компании, опубликованном в его Twitter.

"Из-за необходимости снизить затраты и достичь рентабельности мы приняли трудное решение отпустить примерно 9% наших сотрудников", — отметил Маск.

Макс также добавил, что в течение 15 лет Tesla не производила ежегодной прибыли. "Мы стремимся ускорить переход к экологически чистой энергетике, но мы никогда не достигнем этой цели, пока мы не сможем, наконец, обеспечить устойчивую прибыль", — объяснил глава Tesla.

По данным Business Insider, штат компании насчитывает около 46 тысяч сотрудников.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.